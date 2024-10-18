В Украине запускают новый финансовый инструмент

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовила нормативную базу для внедрения аграрных нот. Об этом сообщает НКЦБФР Украины.

"Новый финансовый инструмент для финансирования сельскохозяйственного производства начнет работать в Украине совсем скоро, и мы уже готовы. Надеемся на хорошую динамику работы аграрных нот в ближайшей перспективе", - отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

Отмечается, что аграрная нота - это неэмиссионная ценная бумага в электронной форме, которая существует как учетная запись в системе депозитарного учета ценных бумаг.

Законом Украины "Об аграрных нотах" предусмотрено создание отдельного Реестра аграрных нот. В частности, комиссия уже разработала и утвердила соответствующий нормативный акт, регулирующий работу этого реестра.

Этот реестр будет содержать информацию о выдаче, содержании и изменении реквизитов аграрных нот, а также об их прекращении и обременении. Кроме того, будет отображаться информация о начале принудительного исполнения обязательств по аграрным нотам на основании специальной выписки из реестра.

Регулятор также внес изменения в Положение о депозитарной деятельности, определив особенности учета аграрных нот в Центральном депозитарии и депонирования неэмиссионных ценных бумаг. Также приняли дополнительные акты для регулирования обращения аграрных нот.

Как отметили в Нацкомиссии, традиционные бумажные аграрные расписки будут продолжать использоваться согласно закону Украины "Об аграрных расписках".