Брюссель попросил Суд ЕС приостановить работу дисциплинарной палаты в Польше

В споре вокруг судебной реформы в Польше Европейская комиссия попросила Суд ЕС принять обеспечительное распоряжение в отношении важной части поправок к законодательству.

Судьи в Люксембурге должны приостановить работу новой дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс вечером во вторник, 14 января, в Twitter.

При этом он подчеркнул, что Брюссель "по-прежнему готов к конструктивному диалогу с Польшей, основанному на справедливости и уважении", передает DW.

В свою очередь вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова пояснила, что данное ходатайство является частью начатой Брюсселем штрафной процедуры в отношении судебной реформы в Польше. Она также указала, что эта мера не имеет отношение к дальнейшим спорным планам национал-консервативного правительства в Варшаве, согласно которым судьи будут наказываться за критику в отношении судебной реформы.

Система польской юстиции перестраивается с 2015 года. В частности, были приняты законы о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете юстиции. Министру юстиции переданы полномочия назначать и инициировать отставку судей Верховного суда, которых закон разрешил отправлять на пенсию досрочно. Кроме того, в 2018 году была создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, отвечающая за применение дисциплинарных норм против судей вплоть до отстранения их от должности.

Последний шаг был предпринят 12 декабря 2019 года, когда фракция "Закон и справедливость" внесла в парламент законопроект, предлагающий запретить судьям заниматься политической деятельностью, а также привлекать их к дисциплинарному взысканию, если они ставят под сомнение "условия службы или законность назначения" других судей.

Судебная реформа не раз приводила к протестам в Польше и вызвала жесткую критику Евросоюза. Так, в ноябре 2019 года Европейский суд в Люксембурге постановил, что право министра юстиции Польши произвольно отстранять судей от работы нарушает нормы ЕС. Позже суд ЕС поставил под сомнение правомерность появления дисциплинарной палаты. Назначение судей дисциплинарной палаты президентом вызывает сомнения в их беспристрастности и независимости от политики, указал суд в Люксембурге.