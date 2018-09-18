Польша может выйти из Европейской сети судебных органов

Национальный судебный совет Польши в пятницу рассмотрит вопрос о выходе из Европейской сети судебных органов ENCJ, сообщил на пресс-конференции в Варшаве во вторник пресс-секретарь национального судебного совета Мачей Митера.

Ранее Совет Европейской сети судебных органов ENCJ приостановил членство Польши за невыполнение требований Евросоюза в отношении обеспечения независимости судебных властей.

"Предложение о выходе из Европейской сети судебных органов выдвинул один из судей. Мы в пятницу займемся этим вопросом", - сказал Митера.

Он отметил, что, скорее всего, в пятницу же будет принято решение по данному вопросу.

Лично Митера считает, что выход из Сети "был бы шагом в плохом направлении". При этом он подчеркнул, что вопрос верховенства закона и независимости судей в Польше не находится под угрозой.

Митера отметил, что членство в Европейской сети судебных органов не обязательно свидетельствует о высоком уровне судопроизводства и демократии. "Не все страны, которые мы считаем демократичными, принадлежат к Сети", — сказал он.

В конце августа суд ЕС приступил к рассмотрению соответствия польского закона требованиям коммунитарного законодательства. Согласно сообщениям ряда СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин заявил, что у Варшавы "вероятно, не будет другого выбора", как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

Еврокомиссия в августе дала властям Польши один месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС. Исполнительная коллегия ЕС активировала второй этап дисциплинарной процедуры в отношении Польши, приняв решение направить Варшаве аргументированное заключение относительно польского закона о Верховном суде. По мнению Брюсселя, власти Польши, несмотря на внесение ряда законодательных изменений, по-прежнему не выполнили ключевые требования ЕС в отношении судебной реформы.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и далее руководит судом. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф уже не является судьей, а находится на пенсии.