Суд ЕС предписал властям Польши остановить действие закона о верховном суде

Суд ЕС постановил, что власти Польши должны немедленно приостановить действие спорных положений судебной реформы, сообщила в понедельник судебная инстанция.

Ранее польские власти провели судебную реформу, из-за которой стране грозят дисциплинарные меры Евросоюза. Так, вступивший в силу в июле закон "О верховном суде" дал президенту право продлять мандат судей после достижения ими возраста 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление президенту таких полномочий нарушает положения договора ЕС. Комиссия обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.

"Суд считает, что баланс интересов в данном случае склоняется в пользу предоставления временных мер, истребованных Еврокомиссией. Поэтому суд удовлетворяет просьбу комиссии о принятии временных мер", - говорится в решении.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.