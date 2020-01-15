Последнее обновление: 15.01.2020 12:29

Венесуэла продаст 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту петро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подписал указ, предписывающий государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Петролеос де Венесуэла") продать 4,5 млн баррелей нефти за криптовалюту петро.

«Я подписываю указ о продаже 4,5 млн баррелей нефти из сертифицированных запасов PDVSA, размер которых составляет 30 млн долларов», - сказал Мадуро в ежегодном послании, передает ТАСС.

По словам Мадуро, после того как указ будет выполнен, PDVSA должна ежедневно продавать 50 тыс. баррелей нефти за петро «до тех пор, пока не будет выполнена цель по переводу продаж всей производимой нефти на петро».

Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.

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