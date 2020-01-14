Сафмар начал поставки нефти на Мозырский НПЗ

Нефтяные компании группы «Сафмар», подконтрольной бизнесмену Михаилу Гуцериеву, оформили маршрутные поручения на поставку 30 тыс. тонн на Мозырский НПЗ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«Мозырский НПЗ получает первую партию нефти в объеме 30 тыс. тонн от компаний группы «Сафмар», - сказал он.

При этом в самом «Сафмаре» подтвердили информацию о начале поставок на Мозырский НПЗ, не уточнив объем.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ прекратились 1 января 2020 г. Загрузка НПЗ была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. На этом фоне Беларусь временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.