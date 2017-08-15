Последнее обновление: 15.08.2017 12:24

Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США

Иран угрожает разорвать ядерное соглашение с мировыми державами в случае введения новых санкций США против Тегерана.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает AFP.

"Провальный опыт санкций и принуждения привел их предыдущую администрацию за стол переговоров. Если они захотят вернуться к тем же методам (санкций. - Ред.), то мы за короткое время - не в течение недели или месяца, а за несколько дней или часов - вернемся к прежней ситуации ", - сказал он.

В своем выступлении перед парламентом Роухани также раскритиковал американского коллегу Дональда Трампа, сказав, что он показал миру, что Вашингтон "не был хорошим партнером".

"В последние месяцы мир стал свидетелем того, что США в дополнение к постоянному и повторяющемуся нарушению выполнения своих обещаний в рамках JCPOA проигнорировали ряд других глобальных соглашений и показали своим союзникам, что США не являются хорошим партнером и надежной стороной переговоров", - сказал он.

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