В США назвали условия снятия санкций с Ирана

Вашингтон не собирается снимать с Ирана санкции, пока Тегеран не начнет переговоры. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью Axios.

«Администрация Трампа недвусмысленно дала понять, что никогда не снимет санкции до начала переговоров», — сказал советник.

По словам О'Брайена, Тегерану необходимо сначала от чего-то отказаться, чтобы получить «привилегии вести переговоры с нами». Он добавил, что США эти переговоры не нужны, передает РБК.

При этом советник президента считает, что несмотря на заявления Тегерана, иранские власти вскоре сядут за стол переговоров. По мнению О'Брайена, к этому их склонят продолжающиеся протесты.

В ответ на это Трамп в своем Twitter написал, что его не интересует, будет Иран вести переговоры или нет.

«Советник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты уже «перекрыли кислород» Ирану и заставят его начать переговоры. На самом деле, мне все равно, начнутся переговоры или нет», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что отношения государств зависит только от Тегерана, отметив, что не приемлет никакого ядерного оружия и убийств протестующих.

Ранее 12 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы к переговорам с Ираном без каких-либо предварительных условий. Он отметил, что решение ликвидировать генерала Касема Сулеймани является правильным, но не смог привести доказательств подготовки иранским военачальником атак на американские посольства.

Протесты в Иране начались 11 января после того, как Тегеран признал вину в крушении украинского авиалайнера из-за ошибки оператора сил ПВО. Люди вышли на улицу с антиправительственными лозунгами. Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих» и заявил, что США следят за происходящим в стране.