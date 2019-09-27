Иран говорит о предложении США снять санкции в обмен на переговоры, Трамп отрицает

Соединенные Штаты предложили снять все санкции в отношении Ирана в обмен на переговоры, сказал в пятницу президент Ирана Хасан Рухани, вернувшийся в Тегеран с Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил официальный сайт президента.

“Канцлер Германии, премьер-министр Англии (Великобритании) и президент Франции были в Нью-Йорке, и все они настаивали на том, чтобы эта встреча состоялась. И Америка говорит, что я сниму санкции”, - сказал Рухани, передает Reuters.

“Должны были обсуждать, какие санкции будут отменены, и они четко заявили, что мы отменим все санкции”.

При этом президент США Дональд Трамп сказал, что это Иран предлагал Вашингтону снять с него санкции в качестве условия для начала переговоров. Трамп написал в твиттере, что ответил на это предложение отказом.

“Иран хотел, чтобы я снял санкции, наложенные на них, чтобы встретиться. Я сказал, конечно, нет!”