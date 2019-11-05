США вводят санкции против окружения духовного лидера Ирана

США вводят санкции против девяти лиц, относящихся к окружению духовного лидера страны, руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства финансов США, опубликованном в понедельник, 4 ноября.

Как говорится в документе, США считают аятоллу Хаменеи и его приближенных ответственным за "радикальную повестку дня в Иране", к которой относятся, кроме прочего, пытки и давление на мирное население, передает DW.

Целью санкций является воспрепятствование финансированию "теневой сети подчиняющихся Хаменеи вооруженных сил и внешнеполитических советников", "которые годами угнетали иранский народ, распространяли терроризм и политику дестабилизации по всему миру", указывается в сообщении.

Среди лиц, против которых направлены вышеназванные санкции, - один из сыновей Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, советник по международным делам иранского лидера Али Акбар Велаяти, начальник генерального штаба ВС Ирана и представители судебной системы. Полный список лиц, на которых распространяются санкции, опубликован на сайте министерства финансов США.

Решение о введении США новых санкций против Тегерана было принято в сороковую годовщину штурма местными студентами американского посольства в Иране. После того как в 1979 году иранские студенты взяли штурмом посольство США в Тегеране, 52 дипломата оказались в заложниках. Этот конфликт длился 444 дня. По случаю сорокалетней годовщины штурма посольства США в Иране 4 ноября тысячи людей вышли на улицы Тегерана на антиамериканские демонстрации.

В то же время в МИД Ирана называют санкции США "признаком отчаяния". 3 ноября аятолла Хаменеи заявил, что Иран не поддастся на давление США и не пойдет на переговоры с Вашингтоном. "Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на 100 процентов неправда, - отметил Хаменеи. - Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались с северокорейскими чиновниками даже выражали любовь к ним! Но они ни на йоту не ослабили санкции", - написал Хаменеи в Twitter.

Двумя днями ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкций против Ирана, которые должны затронуть строительный сектор и иранскую ракетную программу. Ожидается, что под ограничения подпадут четыре вида материалов, которые Тегеран может использовать для создания ядерного оружия.