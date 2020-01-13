Последнее обновление: 13.01.2020 09:42

США добиваются от Китая прекращения закупок иранской нефти

Американские власти проводят консультации с официальными лицами Китая, чтобы прекратить поставки нефти из Ирана в КНР.

Об этом сообщил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Вашингтон к настоящему времени путем введения санкций уменьшил доходы, которые Иран получает от продажи нефти, «вероятно, более чем на 95%». По словам Мнучина, в настоящее время значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.

«Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента», - сообщил министр. По его словам, китайские государственные компании больше не покупают иранскую нефть. Как отметил Мнучин, США «находятся в тесном взаимодействии» с официальными лицами Китая с тем, чтобы добиться полного прекращения указанных поставок в страну.

Мнучин отметил, что ранее США ввели санкции в отношении ряда китайских фирм, осуществлявших транспортировку иранской нефти.

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