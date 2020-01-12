Запуск Северного потока-2 перенесен на 2021 год

Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток-2», без привлечения иностранных партнеров, заявил в субботу президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

«Единственный вопрос, который встает в этой связи», - это сроки, признал Путин.

Санкции США остановили стройку, когда на дне Балтийского моря оставалось уложить около 160 км трубы. Суда швейцарской компании Allseas, способные завершить работы за пять недель, покинули Балтийское море 24 декабря.

Спустя два дня глава Минэнерго Александр Новак заявил, что своими силами Россия завершит проект «в течение нескольких месяцев». Тот же срок назвал глава правительства Дмитрий Медведев. «Месяц туда, месяц обратно. Никакой катастрофы нет», - успокаивал он.

На деле на завершение проекта потребуется год или даже больше, признал в субботу Путин. «До конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает», - сказал Путин, передает finanz.ru

Меркель, посетившая Кремль впервые за пять лет, вновь повторила, что Германия поддерживает «Северный поток-2» и не видит в нем угрозы усиления газовой зависимости от России.

«Это - экономический проект. Поэтому мы считаем его правильным. Тем, кто говорит, что мы попадаем под одностороннюю зависимость, могу сказать, что Германия и другие страны, которые извлекают выгоду из «Северного потока», <…> заинтересованы в диверсификации газовых поставок», - сказала канцлер.

Изначально газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год рассчитывали запустить до конца 2019 года, когда истекал срок контракта на транзит через территорию Украины. Но сначала проблемы с Данией, которая почти год медлила с выдачей разрешения на стройку в своих водах, а затем санкции - сорвали эти планы.

Для завершения строительства газопровода может быть задействовано судно «Академик Черский». Это трубоукладчик китайского производства, заложенный на верфи Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry в Тунчжоу.

«Газпром» купил судно в 2016 году после того, как как оказался под технологическими санкциями США, запрещающими поставку в Россию оборудования для глубоководных нефтегазовых проектов.

Впрочем, в своем нынешнем состоянии «Академик Черский» выполнить работы не способен. 30 декабря «Газпром» через сайт госзакупок объявил тендер на дооборудование судна за 14 млн долларов.

Судов-трубоукладчиков собственного производства, которые могли бы достроить «Северный поток-2», у России нет, заявил 24 декабря глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов. По его словам, проектирование может занять полтора-два года, а строительство 3-4 года.