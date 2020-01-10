Власти Беларуси провалили госпрограмму «Энергосбережение»

Белорусские власти не смогли выполнить целевые показатели государственной пятилетней программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы, в связи с чем потребовалась корректировка программы с помощью постановления Совмина №972 от 31 декабря 2019 года

Как сообщает БелТА, ранее один из сводных целевых показателей госпрограммы предполагал снижение энергоемкости ВВП к 2021 году не менее чем на 1,6% к уровню 2015 года. После внесения поправок с помощью упомянутого постановления этот показатель снижен до уровня 0,7%.

На сайте Департамента по энергоэффективности Госстандарта РБ есть сообщение о постановлении Совмина №972, но ни слова не сказано о радикальном пересмотре показателя и причинах такого пересмотра.