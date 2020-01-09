Последнее обновление: 09.01.2020 14:45

Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Китай разрешит зарубежным компаниям с 1 мая 2020 года вести разведку и добычу нефти и газа в стране.

Министерство природных ресурсов Китая объявило, что нововведение будет распространяться на зарегистрированные в Китае иностранные компании с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), передает Коммерсант.

Раньше вести разведку и добычу нефти и газа в Китае зарубежные компании могли лишь в сотрудничестве с китайскими предприятиями, а не самостоятельно. Разрешения на добычу полезных ископаемых власти Китая будут выдавать на пять лет с возможностью продления на такой же срок.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование