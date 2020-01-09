Китай допустит иностранные компании к разведке и добыче нефти и газа

Китай разрешит зарубежным компаниям с 1 мая 2020 года вести разведку и добычу нефти и газа в стране.

Министерство природных ресурсов Китая объявило, что нововведение будет распространяться на зарегистрированные в Китае иностранные компании с чистыми активами не менее 300 млн юаней ($43 млн), передает Коммерсант.

Раньше вести разведку и добычу нефти и газа в Китае зарубежные компании могли лишь в сотрудничестве с китайскими предприятиями, а не самостоятельно. Разрешения на добычу полезных ископаемых власти Китая будут выдавать на пять лет с возможностью продления на такой же срок.