Доклад ООН указывает на непричастность хуситов к атаке на Saudi Aramco

Несмотря на то, что хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на объекты Saudi Aramco в сентябре прошлого года, они не атаковали их.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретный доклад независимых экспертов Объединенных Наций, подготовленный для комитета по санкциям против Йемена в составе СБ ООН, передает РБК.

Участники расследования усомнились в том, что беспилотники, которые использовались при нападении на объекты Saudi Aramco, обладали необходимой дальностью полета, чтобы их можно было запустить с подконтрольных хуситам йеменских территорий.

Кроме того, дроны направлялись к нефтяным объектам в Абкайке и Хурайсе с северо-запада и северо-востока соответственно, а не с юга, как этого следовало ожидать, если бы их запустили из Йемена. Эксперты также подвергли сомнению, что такое «относительно сложное оружие было разработано и произведено в Йемене».

При этом перед специалистами ООН не стояло задачи определить, кто был ответственен за атаку, — они только проверяли версию с хуситами.

По данным Reuters, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии, но с жесткими ограничениями: под удар не должны были попасть гражданские или американцы. Эр-Рияд и Вашингтон также возложили ответственность за атаку на Тегеран. Тем не менее в ООН доказать причастность Ирана к нападению не смогли. Тегеран причастность к произошедшему отрицает.

Атака на объекты нефтяной компании Saudi Aramco с применением дронов и крылатых ракет произошла в ночь на 14 сентября.