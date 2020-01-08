Последнее обновление: 08.01.2020 11:09

Литва начала подготовку к строительству газового соединения с Польшей

Литва начала подготовку к строительству газового соединения с Польшей. Согласно контракту, заключенному в конце декабря, газовый интерконнектор «Польша-Литва-GIPL» будет введен в эксплуатацию к концу 2021 года.

Литовский газотранспортный оператор, компания Amber Grid, сообщила о начале поставок польской «Изосталью» труб в Литву. Кроме того, были обозначены маршруты будущего газового интерконнектора, а на его территории работают саперы и археологи, сообщило Польское радио.

В общей сложности, в Литве будет проложено около 200 км газопровода, в то время как общая его протяженность составит более 500 километров.

Общая стоимость строительства интерконнектора «Польша-Литва-GIPL» составляет около 500 млн евро, из которых более 60% будет покрыто из бюджета Европейского Союза.

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