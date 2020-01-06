Последнее обновление: 06.01.2020 10:31

Северная Македония и Греция начали получать газ по «Турецкому потоку»

Республика Северная Македония и Греция получают российский газ через новую точку входа «Странджа-2» в Болгарии.

Об этом сообщил в воскресенье в интервью Болгарскому национальному радио исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, передает ТАСС.

«Поставка газа из России успешно осуществляется через новую точку входа (компрессорную станцию - прим. ТАСС) «Странджа-2» через Турцию. Преимущества от реализации этого проекта - безопасность и экономическая целесообразность. Через «Странджа-2» газ получают и Северная Македония, и Греция», - сказал Малинов.

Глава компании «Булгартрансгаз» отметил, что с начала года газ по трансбалканскому газопроводу через территорию Румынии практически не поступает.

Переговоры между «Булгартрансгазом» и российской компанией «Газпромэкспорт» по транзиту газа через территорию Болгарии были завершены в последние дни прошлого года, и с 1 января Болгария получает российский газ через Турцию, а не через Украину. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции «Странджа-2» - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд кубометров газа. Инфраструктура к получению этого объема газа полностью готова. Благодаря тому, что теперь газ будет поступать на территорию страны из Турции, а не из Румынии, Болгария сможет сократить расходы за транзитные таксы на сумму около 70 млн левов (около 35 млн евро), а газ подешевеет на 5%.

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