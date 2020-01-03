Белнефтехим жалуется на налоговый маневр в РФ

Переговоры об условиях поставок российской нефти в Беларусь осложняются проводимым в России налоговым маневром в нефтяной сфере.

Об этом заявил зампред концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

«Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Однако в настоящее время контракты на поставку нефти не заключены, и сложившаяся ситуация - не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ», - отметил Бунаков, которого цитирует БелТА.

Он сообщил, что на сегодняшний день цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены.

«Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ», - заявил замглавы «Белнефтехима».