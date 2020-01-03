Латвия готова оказать Беларуси услуги по транспортировке нефти

Латвийские предприятия готовы предоставить Беларуси услуги по перегрузке, хранению и транспортировке нефти.

Об этом сообщила представитель отдела коммуникаций Министерства сообщения Латвии Ивета Канцена, передает ТАСС.

«Как только такая необходимость появится, латвийские предприятия готовы предоставить необходимые услуги по перегрузке, хранению и транспортировке как в портах, так и на железной дороге», - сказала она, добавив, что «вопросы данного сотрудничества ранее обсуждались с белорусской стороной».

«Сотрудничество транзитной отрасли Латвии с Беларусью очень значимо, в том числе рост объемов транзита нефти является одним из возможных направлений, - отметила Канцена. - Латвия заинтересована развивать объемы грузов и обеспечить нефтеперерабатывающие заводы Беларуси поставками нефти транзитом с латвийских портов».