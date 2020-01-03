Беларусь будет 2 месяца платить за газ $127 за 1 тыс. кубометров

Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Беларуси.

Как сообщалось, протокол согласования цены на газ в январе и феврале был подписан за несколько часов до Нового года при участии посла РФ в Москве и министра энергетики РБ Виктора Каранкевича.

"Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере в 2020 году, включая вопрос определения цены на поставляемый в Республику Беларусь российский природный газ. По итогам встречи стороны подписали протокол между правительством Беларуси и ПАО "Газпром", в котором оговаривается, что в январе и феврале текущего года поставки газа в Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года ($127 за 1 тыс. куб.м)", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Переговорный процесс о поставках природного газа в Беларусь между сторонами продолжается", - уточнило Минэнерго РБ.