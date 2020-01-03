Последнее обновление: 03.01.2020 11:21

Белнефтехим: Загрузка НПЗ снижена до технологического минимума

Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума, сообщил концерн «Белнефтехим», подтверждив прекращение Россией поставок нефти в Беларусь с 1 января.

"Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей отечественных НПЗ мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума", - цитирует БелТА представителя Белнефтехима.

В концерне подтвердили, что поставки нефти из России остановлены. "Сейчас идет активная работа над заключением январских контрактов", - сказали в "Белнефтехиме". Там уточнили, что речь идет о поставках нефти из РФ и альтернативных источников.

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