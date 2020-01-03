Последнее обновление: 03.01.2020 11:21

Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода

Министры энергетики Греции, Израиля и Кипра в четверг, 2 января 2020 года, в Афинах подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed pipeline, проходящего по дну Средиземного моря.

Восточносредиземноморский газопровод протяженностью около 1900 км предназначен для поставок топлива с израильских и кипрских месторождений восточного Средиземноморья в Грецию через остров Крит. Проект стоимостью от $6 млрд до $7 млрд планируется завершить к 2025 году, его мощность должна составить 10 млрд куб. м газа в год. С помощью EastMed Европа хочет диверсифицировать свои энергоресурсы, сообщает Reuters.

Против строительства трубы выступает Турция, считающая, что в газопроводе нет необходимости, так как существует трубопровод (TANAP), по которому газ идет из Азербайджана в Грецию через Турцию и Грузию.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что новая труба не обернется против интересов какой-либо страны.

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