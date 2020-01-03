Последнее обновление: 03.01.2020 11:21

Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту петро

Венесуэла будет продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро», - приводит его слова в четверг газета «Насьональ».

По словам Мадуро, правительство успешно внедряет криптовалюту в повседневную жизнь венесуэльцев. В декабре власти республики перечислили приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и госслужащим в петро. «Пробное использование [петро] проходит успешно», - утверждает президент, передает ТАСС.

Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа криптовалюты началась 20 февраля 2018 года. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.

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