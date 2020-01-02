Россия вернула экспортную пошлину на сжиженный газ

Экспортная пошлина на смесь пропан-бутан техническую (СПБТ) в январе 2020 г. составляет $3,8/т. Пошлина на чистые фракции — $2,2/т, свидетельствуют данные Министерства финансов РФ.

В соответствии с формулой расчета, при цене сжиженного углеводородного газа (СУГ) ниже $490 за тонну ставка пошлины опускается до 0%. Последний раз экспортеры СУГ платили пошлину в 2018 г., в течение 2019 г. она оставалась нулевой.

Расчет пошлин был проведен 16 декабря 2019 года, передает Enkorr.ua.

Под действие пошлин, кроме СПБТ и пропановой фракции, подпадают этан, бутан и изобутан. Ставка пошлины на данную продукцию считается в процентном соотношении от пошлины на СУГ, которое меняется в зависимости от года начисления. Так, в 2019 году — это 50% от пошлины на сжиженные газы, в 2020 году — уже 60%.