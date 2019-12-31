Украина и Словакия подписали межоператорское соглашение по газу

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) подписал со словацким оператором Eustream техническое соглашение о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам. Об этом сообщила во вторник пресс-служба украинской компании.

«Только что в Брюсселе «Оператор ГТС Украины» подписал со словацким оператором Eustream техническое соглашение о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны», - сказано в сообщении.

При этом украинский оператор заявил, что уже подписаны соглашения со всеми смежными операторами ГТС, передает ТАСС.

«Таким образом, новый украинский оператор ГТС подписал соглашения с операторами ГТС Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России. Созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого «Оператора ГТС Украины» и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года», - отметила компания, уточнив, что 30 декабря в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с оператором российской газотранспортной системы - «Газпромом».

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и «Газпрома» входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа через территорию Украины до 2025 года.

Украинский регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг 24 декабря принял окончательное решение о сертификации ОГТСУ и выдал ему лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа, в том числе российского, для потребителей Европы. Этим ознаменовался так называемый процесс анбандлинга - выделение независимого оператора ГТС Украины из компании «Нафтогаз Украины».