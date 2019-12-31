Газпром продолжит поставки газа в Армению в 2020 году на прежних условиях

ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в Республику Армения. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«В соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года», - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Контракт на поставку российского газа между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.

В 2019 году Армения покупала российский газ по 165 долларов за 1 тыс. кубометров.