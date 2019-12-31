В Беларуси с 1 января 2020 года повышаются цены на газ для населения

Правительство Беларуси приняло решение о повышении с 1 января 2020 года цен на газ для населения, следует из постановления №933 от 28 декабря 2019 года.

Цена 1 кубометра газа в жилом помещении с установленным прибором индивидуального учета расхода газа и при наличии индивидуального газового отопительного прибора в отопительный период с 1 января по 31 мая вырастет с 0,1143 до 0,1205 рубля (или 57,28 USD за 1 тыс.кубометров), с 1 июня по 31 декабря включительно с 0,1190 до 0,1271 рубля. В летний период цена вырастет с 0,4114 до 0,4213 рубля за кубометр газа.

В случае отсутствия индивидуального газового отопительного прибора цена на газ независимо от периода (отопительный /летний) повышается с 0,4114 до 0,4213 рубля за кубометр газа.

При отсутствии счетчика цена на газ в помещении с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением или индивидуальным водонагревателем (за исключением газового) повышается с 3,29 до 3,37 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой и индивидуальным газовым водонагревателем, но без центрального горячего водоснабжения - с 9,46 до 9,69 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой, но без центрального горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – с 5,35 до 5,48 рубля для одного проживающего в месяц.

В помещении без счетчика, но с индивидуальным газовым отопительным прибором оплата за потребляемый газ в отопительный период с 1 января по 31 мая повышается с 0,4874 до 0,5320 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря — с 0,5320 до 0,5936 рубля за 1 кв. м. В летний период оплата повышается с 1 января по 31 мая с 0,1827 до 0,1995 рубля, с 1 июня по 31 декабря — с 0,1995 до 0,2226 рубля за 1 кв.м общей площади помещения.

Обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат цена на газ, используемый в помещении со счетчиком, повышается с 0,4319 до 0,4421 рубля за 1 кубометр.

При отсутствии счетчика цена на газ, обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат, в помещении с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением или индивидуальным водонагревателем (за исключением газового) повышается с 3,46 до 3,54 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой и индивидуальным газовым водонагревателем, но без центрального горячего водоснабжения - с 9,93 до 10,17 рубля с одного проживающего в месяц, в помещении с газовой плитой, но без центрального горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя – с 5,61 до 5,75 рубля для одного проживающего в месяц.

В помещении без счетчика, но с индивидуальным газовым отопительным прибором оплата за потребляемый газ, обеспечивающая полное возмещение экономически обоснованных затрат, в отопительный период повышается с 3,46 до 3,54 рубля за 1 кв. м общей площади, в летний период оплата составит 1,33 рубля за 1 кв.м общей площади помещения.