В Беларуси с 1 января 2020 года повышаются тарифы на электроэнергию

Правительство Беларуси приняло решение о повышении с 1 января 2020 года тарифов на электроэнергию, следует из постановления №933 от 28 декабря 2019 года.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, повышается с 0,1484 до 0,1616 рубля (0,0768 USD) за 1 кВт.ч.

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) повышается с 0,1039 до 0,1131 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – с 0,2968 до 0,3232 рубля за 1 кВт.ч.

Вводится дифференцированный тариф по трем временным периодам: в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составит 0,097 рубля, максимальных нагрузок (с 17.00 до 23.00) - 0,2909 рубля, остальное время суток - 0,1131 рубля.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) повышается с 0,1019 до 0,1109 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток – с 0,1892 до 0,2059 рубля.

Одноставочный тариф на электроэнергию, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, повышается с 0,1921 до 0,2090 рубля за 1 кВт.ч.