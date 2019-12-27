Последнее обновление: 27.12.2019 20:59

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил компании «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил представитель «Газпрома», передает РБК.

«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — подтвердил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование