«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил компании «Нафтогаз Украины» $2,9 млрд в счет погашения долга, образовавшегося в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил представитель «Газпрома», передает РБК.

«Да, Украина получила $2,918 млрд от «Газпрома» во исполнение решения Стокгольмского арбитража», — подтвердил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.