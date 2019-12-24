За неделю электроэнергия в странах Балтии подорожала на 9%

Средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии на прошлой неделе выросла примерно на 9% в каждой из стран. Самой дорогой она была в Эстонии, самой дешевой – в Литве, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

В ценовой зоне Литвы биржи Nord Pool электроэнергия на прошлой неделе стоила 42,16 евро за мегаватт-час, в зоне Латвии – 42,40 евро, в зоне Эстонии – 42,42 евро за мегаватт-час. На всей бирже NordPool цена на электроэнергию повысилась на 2% до 37,53 евро за мегаватт-час.

По оценке экспертов Elektrum Lietuva, среди основных факторов, обусловивших изменения цен, были баланс спроса и предложения, а также заметное сокращение объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях.

На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии упало на 4% до 571 гигаватт-часа, объемы выработки увеличились на 1% до 317 гигаватт-часов. За неделю все три страны Балтии вместе взятые произвели 59% необходимой им электроэнергии.

Между тем, президент Литвы Гитанас Науседа 23 декабря 2019 года подписал поправки, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

По словам Науседы, поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС, передает Delfi.lt.

В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, будет остановлена его лицензия. Поправки вступят в силу с января 2020 года.