Последнее обновление: 24.12.2019 11:12

Британский премьер назвал ошибкой мысль о перезагрузке отношений с Россией

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибся, говоря о возможности перезагрузки отношений с Россией.

«О чем я действительно изменил свое мнение, так это о возможности перезагрузки отношений с Россией. Я действительно полагал, я думаю, как многие главы МИД и премьеры полагали ранее, что мы могли бы начать все заново с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень разочаровывает, что я ошибался», - сказал Джонсон.

Джонсон в числе многих других политиков ответил на вопрос британского издания The Spectator «В отношении чего я изменил свое мнение?» в рамках традиционного рождественского опроса.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование