Британский премьер назвал ошибкой мысль о перезагрузке отношений с Россией

Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибся, говоря о возможности перезагрузки отношений с Россией.

«О чем я действительно изменил свое мнение, так это о возможности перезагрузки отношений с Россией. Я действительно полагал, я думаю, как многие главы МИД и премьеры полагали ранее, что мы могли бы начать все заново с Россией. Что это великая страна, с которой мы боролись против фашизма. Очень, очень разочаровывает, что я ошибался», - сказал Джонсон.

Джонсон в числе многих других политиков ответил на вопрос британского издания The Spectator «В отношении чего я изменил свое мнение?» в рамках традиционного рождественского опроса.