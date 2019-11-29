Министр обороны Британии назвал Россию угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал усилить международное сотрудничество в противостоянии России, которая представляет реальную угрозу для НАТО.

«Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость», — заявил Уоллес во время дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI, передает ТАСС.

Глава британского Минобороны привел в пример Украину, где Россия, по его мнению, использует методы гибридной войны.

По словам Уоллеса, «единственный способ устранить эту угрозу — через международное сотрудничество». Он призвал НАТО, объединение спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США Five Eyes, Евросоюз взять ситуацию под контроль и «дать решительный отпор России».