Последнее обновление: 01.08.2018 14:48

РФ официально закрыла генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге

В России официально прекратило работу генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

Об этом в Twitter сообщило британское посольство в Москве.

"Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге официально закрыто - шаг, который, к сожалению, был применен против нас правительством России после инцидента в Солсбери", - сообщили в дипломатической миссии.

"В понедельник флаг был спущен в присутствии первого и последнего генконсула в Санкт-Петербурге", - добавили в посольстве.

British Consulate General St Petersburg is now officially closed, regrettably forced on us by Russian government following Salisbury. On Monday the flag was lowered in the presence of both our first & last Consul Generals who had been posted to the city. pic.twitter.com/RcOs48Lymd

— UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) 1 серпня 2018 р.

Как сообщает "Интерфакс", российская сторона распорядилась закрыть британское генконсульство в Санкт-Петербурге в качестве одной из мер в ответ на высылку британскими властями нескольких российских дипломатов.

Лондон сделал этот шаг, обвинив РФ в причастности к отравлению в Солсбери. Российская сторона эти обвинения категорически отвергла.

17 марта МИД РФ заявил о высылке из страны 23 британских дипломатов и отзыве согласия на функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

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