Последнее обновление: 21.12.2019 09:28

Сейм Литвы принял закон, запрещающий импорт электроэнергии БелАЭС

Сейм Литвы в четверг, 19 декабря 2019 года, принял поправки в Закон о необходимых мерах, призванных защитить от исходящих от небезопасных атомных электростанций третьих стран угроз.

За законопроект проголосовали 105 членов сейма, 9 воздержались.

Поправки к закону предусматривают возможность незамедлительного аннулирования разрешений на импорт электроэнергии из третьих стран, где атомная станция признана небезопасной с самого начала ее деятельности, и отказа в выдаче новых.

Кроме того, Государственная служба регулирования энергетики сможет просить комиссию, проверяющую сделки стратегических компаний, проверить импортеров электроэнергии, и, если будут установлены случаи того, что они представляют угрозу нацбезопасности страны, их лицензии будут отозваны.

Поправки вступают в силу с января 2020 года.

В 2017 году сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.

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