Последнее обновление: 20.12.2019 09:43

Си Цзиньпин предостерег от вмешательства в дела Гонконга и Макао

Власти Китая никогда и ни под каким предлогом не позволит другим странам вмешиваться во внутреннюю политику двух специальных административных районов страны - Гонконга и Макао.

Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

"После того, как эти районы воссоединились с родиной, все их дела относятся ко внутренним вопросам нашей страны и никому из-за рубежа не удастся диктовать какие-либо правила, - подчеркнул он, выступая с речью по случаю 20-летия официального вхождения Макао в состав Китая. - Мы ни за что не допустим, чтобы внешние силы вмешивались в дела Гонконга и Макао".

По словам Си Цзиньпина, у Макао есть большое преимущество, поскольку в этом городе органично сочетаются восточная и западная культуры. "Это способствует наращиванию культурно-гуманитарных связей, приводит к взаимному проникновению культур", - подчеркнул председатель КНР.

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