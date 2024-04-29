Китай подтвердил визиты товарища Си во Францию, Сербию и Венгрию

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Об этом официально сообщил представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Reuters.

Цзянь сказал, что двусторонние отношения с Францией сохраняют прочную динамику роста, и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

"Китай надеется на сотрудничество с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", – сказал он.

представитель МИД Китая, Си проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем об улучшении китайско-сербских отношений.