Последнее обновление: 29.04.2024 17:12

Китай подтвердил визиты товарища Си во Францию, Сербию и Венгрию

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Об этом официально сообщил представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Reuters.

Цзянь сказал, что двусторонние отношения с Францией сохраняют прочную динамику роста, и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

"Китай надеется на сотрудничество с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", – сказал он.

представитель МИД Китая, Си проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем об улучшении китайско-сербских отношений.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование