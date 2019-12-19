Ядерное топливо на БелАЭС будет завезено в I квартале 2020 года

Ядерное топливо завезут на Белорусскую АЭС в I квартале 2020 года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

«Вы знаете, это не панацея - завезти ядерное топливо, мы уже к завозу практически готовы. Завезем его за месяц-полтора до начала физического пуска, чтобы не сдерживать темп работ, который на сегодня остался на первом энергоблоке. Мы завезем топливо в первом квартале", - сказал Михаил Михадюк, которого цитирует БелТА.

Ранее сообщалось, что физический пуск БелАЭС в Островце перенесен на январь 2020 года. Однако, конкретная дата пуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива.

Михадюк также сказал, что второй реактор БелАЭС планируется запустить в 2021 году.

"На втором энергоблоке на 70% выполнены строительно-монтажные работы по проектной документации. Активно ведется монтаж основного технологического оборудования, прокладывается кабельная продукция, чтобы в первом квартале обеспечить подачу напряжения на собственные нужды второго блока. Мы принимаем все меры, чтобы в 2021 году второй блок ввести в работу", - сообщил замминистра РБ.