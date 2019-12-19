Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию прекратить нарушения прав человека в Крыму и Севастополе, соавторами которой стали 38 государств.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины в ООН.

«Таким образом, несмотря на значительное противодействие РФ, которое сводилось к открытым угрозам, Украине удалось провести в ООН два крайне важных документа — о проблеме милитаризации Крымского полуострова, а также о защите прав людей, которые вынуждены жить в условиях оккупации», — указано в сообщении.

За резолюцию проголосовали 65 стран, против - 23 страны, включая Беларусь, Россию, Китай, Сербию, воздержались — 83 страны.