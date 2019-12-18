Белорусский олигарх Воробей монополизировал транзит угля через Украину

Белорусский олигарх Николай Воробей и его компания «Белказтранс Украина» заблокировали поставки российского угля в Европу транзитом через Украину.

Как сообщает РБК, единственным экспедитором транзитных поставок угля через территорию Украины в декабре 2019 года правительство РФ назначило компанию «Белказтранс Украина», у которой на данный момент нет необходимого договора с Украинской железной дорогой.

О монополизации угольного транзита через Украину стало известно после того, как компания Evraz Романа Абрамовича обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года.

«Evraz срывает контракты на поставку угольной продукции предприятиям, находящимся в странах Европы, с риском получения финансовой ответственности», — говорится в жалобе.

В жалобе указывается, что РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка, что Evraz и сделал: при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка.

Однако, по словам трех источников, близких к украинским экспедиторам, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что с 1 декабря назначен единственный экспедитор при транзите угля через территорию Украины. Им стала компания «Белказтранс Украина», связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, и у нее пока нет договора с «Украинской железной дорогой».

Эту информацию РБК подтвердил и гендиректор Ассоциации международных экспедиторов Украины (объединяет более 150 транспортно-экспедиторских организаций республики, на которых приходится 50% украинского импорта и экспорта и более 70% транзита) Виктор Берестенко.

«РЖД в декабре отклоняет заявки компаний, ранее работавших по сопровождению грузов через Украину. Дело в том, что правительство России назначило единственным экспедитором компанию Воробья «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой», в этом и причина приостановки транзита», — отметил Берестенко.

По оценке Берестенко, транзит российского угля по территории Украины достигает 7–9,5 млн т в год (600–800 тыс. т в месяц).

Потенциальные убытки российских производителей угля, если поставки не наладятся до конца декабря, могут составить 3–3,7 млрд руб. при средней цене экспорта около $75 за тонну на границе Украины. Причем предъявить ущерб и потребовать возмещения от РЖД будет крайне сложно: скорее всего, там спишут все на нарушения процедуры оформления документов.

Как сообщалось ранее, другая компания Воробья, NT Marine, 1 декабря стала поставщиком российского угля на Украину. NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину, или чуть меньше 50% всех поставок в декабре 2019 года.