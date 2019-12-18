Генштаб РФ заявил о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений стран участниц-НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

Об этом заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает РБК.

Он отметил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника. При этом на прошедшем в декабре текущего года саммите НАТО было объявлено о существенном росте оперативности переброски сил усиления на «восточный фланг» альянса, заявил Герасимов.

Начальник Генштаба заявил, что с 2016 года страны-участницы НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд. По его словам, к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на сумму в $400 млрд.

Он также напомнил о принятом на саммите НАТО решении о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством для обеспечения доминирования в космосе.

Как отметил Герасимов, на сегодняшний день продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США.

«В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — констатировал начальник Генштаба РФ.

Герасимов отметил, что западные союзники на фоне наращивания активности Североатлантического альянса продвигают тезис о так называемой «российской военной угрозе». При этом диалог с НАТО следует продолжить для снижения рисков возникновения опасных военных инцидентов, считает Герасимов.