НАТО на треть сократит постпредство России

Общая численность российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире альянса, которая транслировалась на сайте.

«Кроме того, мы уже отказали в аккредитации семерым дипломатам, которых направила Москва. В ближайшее время мы объявим нон грата еще троих», — отметил Столтенберг. Эти меры продолжают дипломатический демарш стран Запада из-за инцидента в Солсбери.

26 марта более 20 стран объявили о намерении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией из-за «дела Скрипаля». Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в английском Солсбери. По версии Лондона, речь идет о спланированном российскими властями покушении с применением химического оружия.

По состоянию на середину дня 27 марта, всего 23 государства объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»: 16 стран Европейского союза, СЩА, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина и Австралия. Больше всего (60 дипломатов) будут высланы из США.