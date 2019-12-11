Последнее обновление: 11.12.2019 14:36

Кремль озабочен усилением активности НАТО у границы Беларуси

Категории: Россия НАТО

Россия встревожена укреплением активности Североатлантического альянса в непосредственной близости с границами РФ и Беларуси.

Об этом говорится в приветственном слове главы МИД РФ Сергея Лаврова на открытии научной конференции памяти Андрея Громыко, сообщает ТАСС.

"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Беларуси и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - говорится в тексте.

«Со своей стороны мы продолжим адекватно реагировать на недружественные действия, при этом к конфронтации Россия не стремится», - подчеркивается в письме.

Лавров также указал на то, что в противовес "деструктивному курсу Вашингтона и его союзников" Россия продвигает позитивную объединительную повестку, стремится не допустить новых разделительных линий, создать зону равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.

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