В Мексике обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petróleos Mexicanos (Pemex) обнаружила на суше в штате Табаско на юго-востоке страны крупное месторождение нефти, которое получило название «Кески».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание El Universal.

«Мы можем подтвердить вам, господин президент, наличие гигантского месторождения объемом 500 млн барр. нефтяного эквивалента по категории 3P (доказанные, вероятные и возможные запасы)», — сказал генеральный директор компании Октавио Ромеро Оропеса.

Pemex назвала это открытие самым важным из всех, сделанных на юге страны в период с 1987 года.

В ноябре 2017 года Pemex объявила об обнаружении «важнейшего» за последние 15 лет нефтяного месторождения в районе Косамалоапан в штате Веракрус, которое находится в 72 км к югу от одноименного порта Веракрус. Запасы оценили в 1,5 млрд барр. Предыдущий президент Мексики Энрике Пенья Ньето говорил, что компания столкнулась с падением уровня добычи нефти. На тот момент уровень добычи нефти «в лучшем случае» достигал 2,1 млн барр. в день.