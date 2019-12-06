Саудовский концерн Aramco стал самой дорогой в мире публичной компанией

Саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов. Его акции на бирже в Эр-Рияде в четверг, 5 декабря, торговались по 32 риала за единицу по верхней границе назначенного ценового коридора.

В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире со стоимостью 1,7 трлн долларов, опередив Apple стоимостью в $1,15 трлн. В ходе IPO Aramco превзошел показатель по привлечению средств, превзойдя $25 млрд IPO китайской Alibaba Group Holding Ltd в 2014 году.

Саудовская Аравия опиралась на внутренних и региональных инвесторов для продажи 1,5% акций компании после ослабления интереса из-за рубежа, даже при заниженной оценке в $1,7 триллиона. Власти изначально рассчитывали на оценку нефтяного гиганта в $2 триллиона.

Размещение акций Aramco на бирже является центральным пунктом плана наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана по масштабной перестройке экономики под названием Vision 2030. Цель этого плана - сделать Саудовскую Аравию менее зависимой от нефти. Первоначально планировалось, что Aramco выйдет на биржу в 2017 году.