Последнее обновление: 05.12.2019 15:36

Лукашенко лично запретил получать 7-й транш кредита ЕФСР

Лукашенко лично запретил получать средства седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка. Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся – и выкручиваемся", - заявил сегодня Лукашенко в обращении к парламенту.

Срок доступности финансовых средств седьмого транша ЕФСР для Беларуси истек 30 июня. О дальнейшем продлении срока Беларусь не просила.

По мнению экспертов ЕФСР, Беларусь не вовремя внесла на рассмотрение новый проект закона о банкротстве.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование