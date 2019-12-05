Лукашенко лично запретил получать 7-й транш кредита ЕФСР

Лукашенко лично запретил получать средства седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка. Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся – и выкручиваемся", - заявил сегодня Лукашенко в обращении к парламенту.

Срок доступности финансовых средств седьмого транша ЕФСР для Беларуси истек 30 июня. О дальнейшем продлении срока Беларусь не просила.

По мнению экспертов ЕФСР, Беларусь не вовремя внесла на рассмотрение новый проект закона о банкротстве.