ЕАБР профинансирует закупку 5 тыс. лифтов у Могилевлифтмаша

Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен профинансировать в объеме 10 млрд рублей ускоренную замену в Российской Федерации лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах.

«На первом этапе, в 2020 году ЕАБР намерен выделить 10 млрд руб. на условиях беспроцентной рассрочки оплаты по схеме товарного кредита для региональных операторов капитального ремонта на срок до 60 месяцев и без удорожания для собственников квартир. Это позволит уже в 2020-2021 годах заменить более 5000 лифтов, отработавших назначенный срок службы, что повысит уровень безопасности около 1 млн граждан», - говорится в сообщении пресс-службы ЕАБР.

В сообщении говорится, что проект ускоренной замены лифтов разработан при поддержке Посольства Беларуси в России и Постоянного Комитета Союзного государства.

Помимо Могилевлифтмаша участие в проекте смогут принять «три совместных с ОАО «Могилевлифтмаш» лифтостроительных предприятия: ПО «МЛМ Воздухотехника» г.Москва, «МЛМ Невский Лифт» г. Санкт-Петербург, ПО «НЛМ» Московская область».