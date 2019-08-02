ЕАБР готов предоставить Беларуськалию финансирование на $300 млн.

ЕАБР планирует реализовать еще один проект с "Беларуськалием" на $ 300 млн., сообщил сегодня зампредправления Евразийского банка развития Амангельды Исенов.

"Вторая часть проекта с "Беларуськалием" у нас практически готова, мы хорошо продвинулись. У нас осталось пару ключевых моментов, по которым мы должны прийти к соглашению с клиентом. Речь идет о сумме в $ 300 млн", - сказал Исенов, которого цитирует sb.by.

Первая часть проекта уже стартовала, кредитное соглашение с белорусским предприятием было подписано в мае. "По "Беларуськалию" очень оперативно рассмотрели и утвердили проект в размере $ 100 млн", — отметил он.

ЕАБР также рассматривает перспективы еще ряда проектов в Беларуси, дороги М10.