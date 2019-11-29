Последнее обновление: 29.11.2019 18:05

ЕФСР ждет от Беларуси «праваздачу» до конца года

Евразийский фонд стабилизации и развития ожидает заключительный отчет об итогах реализации программы с Беларусью до 31 декабря.

Об этом сегодня сообщил исполнительный директор проектного блока Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Андрей Широков.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Беларусь предоставит заключительный отчет об итогах реализации программы до 31 декабря 2019 года. Аудированный отчет о движении денежных средств ЕФСР ожидает в первом квартале 2020 года.

"После чего на рассмотрение Совета Фонда будет вынесен заключительный отчет по программе", - рассказал Широков, которого цитирует БелТА.

Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в ЕФСР. Первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси уменьшилась до $2 млрд. До завершения срока доступности средств финансового кредита 30 июня 2019 года Беларусь получила шесть из семи траншей на общую сумму $1,8 млрд. Последний транш кредита Беларусь не смогла получить, поскольку не выполнила ряд взятых на себя обязательств в рамках программы.

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