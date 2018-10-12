ЕФСР перечислил Беларуси 6-й транш кредита на $200 млн.

Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, Фонд), перечислил Республике Беларусь шестой транш финансового кредита из средств Фонда в объеме 200 млн долларов США.

С учетом предыдущих траншей, на сегодняшний день стране предоставлено 1,8 млрд долларов США из общей суммы кредита в размере 2 млрд долларов США, предусмотренной на поддержку программы реформ Беларуси, говорится в сообщении банка.

Условиями предоставления шестого транша предусматривалось выполнение 25 показателей, из которых на контрольную дату оценки транша (1 октября 2017 года) не были выполнены 5 показателей, включая 3 контрольные.

Нереализованные контрольные меры были направлены на поддержку развития малого и среднего бизнеса через принятие постановления Правительства о внедрении оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности; создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей; и активизацию рынка труда через ускорение оптимизации численности занятых на государственных предприятиях и переобучение высвобождаемых работников в соответствии с требованиями рынка. Основной целью невыполненных индикативных мер было сдерживание инфляционного давления со стороны избыточного денежного предложения.

Решением Совета Фонда предоставлено освобождение по всем невыполненным показателям с учетом того, что Республикой Беларусь были выполнены дополнительные условия предоставления шестого транша, согласованные белорусской стороной и Управляющим по рекомендации Экспертного Совета ЕФСР. В частности, в совместную инструкцию Министерства финансов и Министерства экономики по методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов были внесены требования по внедрению элементов ОРВ, как одного из ключевых механизмов сокращения давления на развитие бизнеса.

В марте текущего года Национальным банком республики были внесены изменения в пруденциальные нормативы, направленные на сдерживание избыточного роста потребительского кредитования как одного из потенциальных факторов негативного влияния на динамику проблемной задолженности и ухудшение внешнеторгового сальдо.