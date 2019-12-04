Власти Беларуси сделали для ЕБРР 20% скидку на пакет акций Белинвестбанка

Белорусские власти снизила стоимость Белинвестбанка почти на 20% до $265 млн. Скорректированная расчетная стоимость всего пакета акций банка Br549 млн ($265 млн.).

Об этом сегодня сообщил глава Госкомимущества РБ Андрей Гаев, передает Интерфакс-Запад.

"Расчетная стоимость акций всего пакета акций Белинвестбанка" определена в размере Br549 млн.", - сказал Гаев.

В мае Госкомимущество оценивало стоимость Белинвестбанка в Br680,3 млн ($324 млн.).

По словам главы Госкомимущества, снижение цена Белинвестбанка вовсе не является скидкой. Гаев напомнил, что оценкой рыночной стоимости пакета акций банка занимались белорусская и зарубежная организации.

"У государственного и коммерческого оценщика изначально были разные исходные данные. Поэтому сумма оценки была скорректирована. Сейчас она совпадает", - разъяснил чиновник.

Гаев сообщил, что в рамках переговорного процесса по вхождению ЕБРР в акционерный капитал Белинвестбанка "до конца года белорусская сторона подготовит свою позицию».

«Договорились, что в начале следующего года будет высказано окончательное видение по этому вопросу со стороны ЕБРР", - добавил он.

В мае Госкомимущество сообщило, что оценка рыночной стоимости Белинвестбанка со стороны собственника и ЕБРР отличается в 2,7 раза: ЕБРР оценивал стоимость белорусского банка на уровне $120 млн.